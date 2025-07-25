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Денис Шмигаль представив оновлену команду Міноборони — першим його заступником став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк

21:22, 25 липня 2025
Уряд призначив нових заступників міністра оборони Шмигаля, серед них — Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.
Денис Шмигаль представив оновлену команду Міноборони — першим його заступником став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк
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Міністр оборони Денис Шмигаль представив своїх нових заступників. Ними стали стали генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, полковник Володимир Заверуха, майор Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.

«Формуємо професійну та результативну команду, яка здатна впроваджувати системні зміни у секторі оборони за всіма ключовими напрямами: від цифровізації та логістики до виробництва зброї та міжнародної співпраці. Кожному з заступників будуть поставлені конкретні завдання», — розповів міністр оборони. 

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став першим заступником міністра оборони. Він має значний досвід служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.

Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. У квітні-серпні 2022 був головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині.

Також уряд призначив Сергія Боєва заступником міністра оборони України. Він має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки. Розпочав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику.

Також заступницею міністра оборони стала волонтерка та громадська активістка Анна Гвоздяр. З 2014 року вона долучилася до ініціатив, пов’язаних із забезпеченням війська, питаннями українських полонених та сімей загиблих військових. З 2015 по 2016 працювала на посаді радниці голови Луганської ВЦА. 

З вересня 2023 року працювала заступницею Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Має глибоку експертизу у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.

Ще заступником Шмигаля став  полковник Володимир Заверуха, який має 22-річний досвід військової служби та роботи в оборонному секторі. Службу розпочав у 2006 в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності

З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони України, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки.

Майор Юрій Мироненко  також став заступником Шмигаля. Він має досвід керівництва великими холдингами та глибоку експертизу у сфері дронових технологій.

Під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня 2023 по грудень 2023 був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на Півдні України.

Нагороджений нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний хрест» та «Сталевий хрест».

Оксану Ферчук призначено заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Вона працювала радницею міністра оборони 2022 року, спеціалізувалась на цифровізації логістичних процесів, координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ того ж року, запуск платформи міжнародного співробітництва "Коровай".

"Забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи в Командуванні Медичних Сил. Координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, паливно-мастильних матеріалів), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи", - зазначив Шмигаль.

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Денис Шмигаль Міноборони

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