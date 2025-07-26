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Замість пробаційного нагляду — ув’язнення: на Вінниччині судили чоловіка за знущання над співмешканкою

15:59, 26 липня 2025
Відбуваючи покарання у виді пробаційного нагляду, чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.
Замість пробаційного нагляду — ув’язнення: на Вінниччині судили чоловіка за знущання над співмешканкою
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Вінницький апеляційний суд скасував вирок Бершадського районного суду Вінницької області, яким раніше судимого за вчинення домашнього насильства 38-річного чоловіка засуджено за аналогічний злочин до пробаційного нагляду. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У 2024 році чоловік, відбуваючи покарання у виді пробаційного нагляду, в стані алкогольного сп’яніння продовжив вчиняти домашнє насильство стосовно своєї співмешканки. Своїми діями засуджений спричинив потерпілій фізичні та психологічні страждання.

Зваживши на обставини, прокурор в апеляції довів, що призначене судом першої інстанції покарання кривднику є незаконним та суперечить положенням ч. 5 ст. 59-1 КК України, згідно з якою пробаційний нагляд не може бути призначено особі, яка під час відбування цього виду покарання вчинила кримінальне правопорушення.

Врахувавши доводи прокурора, апеляційний суд ухвалив новий вирок. Ним він визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому остаточне покарання за сукупністю вироків – 1 рік 2 місяці позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.

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суд вирок домашнє насильство

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