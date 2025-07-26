Вместо пробационного надзора — тюрьма: в Винницкой области судили мужчину за издевательство над сожительницей

Отбывая наказание в виде пробационного надзора, мужчина продолжил совершать домашнее насилие.

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Винницкий апелляционный суд отменил приговор Бершадского районного суда Винницкой области, которым ранее судимый за совершение домашнего насилия 38-летний мужчина приговорен за аналогичное преступление к пробационному надзору. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2024 году мужчина, отбывая наказание в виде пробационного надзора, в состоянии алкогольного опьянения продолжил совершать домашнее насилие в отношении своей сожительницы. Своими действиями осужденный повлек потерпевшей физические и психологические страдания.

Учитывая обстоятельства, прокурор в апелляции доказал, что назначенное судом первой инстанции наказание обидчику незаконно и противоречит положениям ч. 5 ст. 59-1 УК Украины, согласно которой пробационный надзор не может быть назначен лицу, которое во время отбывания этого вида наказания совершило уголовное правонарушение.

Учитывая доводы прокурора, апелляционный суд вынес новый приговор. Он признал мужчину виновным в совершении домашнего насилия и назначил ему окончательное наказание по совокупности приговоров – 1 год 2 месяца лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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