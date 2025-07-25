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Денис Шмыгаль представил обновленную команду Минобороны – первым его заместителем стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

21:22, 25 июля 2025
Правительство назначило новых заместителей министра обороны Шмыгаля, среди них Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.
Денис Шмыгаль представил обновленную команду Минобороны – первым его заместителем стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк
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Министр обороны Денис Шмыгаль представил своих новых покровителей. Ими стали генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, полковник Владимир Заверуха, майор Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

«Формируем профессиональную и результативную команду, способную внедрять системные изменения в секторе обороны по всем ключевым направлениям: от цифровизации и логистики до производства оружия и международного сотрудничества. Каждому из заместителей будут поставлены конкретные задачи», – рассказал министр обороны.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк стал первым замминистра обороны. Он имеет значительный опыт службы в руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных Сил Украины.

Ранее являлся советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы от Украины в Координационном штабе по оказанию помощи Украине в Германии.

Также правительство назначило Сергея Боева заместителем министра обороны Украины.

Он имеет значительный опыт работы в сфере экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности. Начал карьеру аналитиком в международных финансовых учреждениях JPMorgan Chase & Co и Credit Suisse в Великобритании. После возвращения в Украину работал в Boston Consulting Group Ukraine, а также на руководящих должностях в АО «Укргаздобыча» и НАК «Нефтегаз Украины», где отвечал за стратегию, развитие и аналитику.

Также заместителем министра обороны стала волонтер и общественная активистка Анна Гвоздяр. С 2014 года она присоединилась к инициативам, связанным с обеспечением войск, вопросами украинских пленных и семей погибших военных. С 2015 по 2016 год работала на должности советницы председателя Луганской ВГА.

С сентября 2023 работала заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Имеет глубокую экспертизу в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

Еще заместителем Шмыгаля стал полковник Владимир Заверуха, имеющий 22-летний опыт военной службы и работы в оборонном секторе. Службу начал в 2006 году в инженерных войсках. В 2017–2020 проходил военную службу в Управлении по экологической безопасности и противоминной деятельности

С 2020 по 2025 год занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, в частности – заместителя директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины – начальника управления развития вооружения и военной техники.

Майор Юрий Мироненко также стал заместителем Шмыгаля. У него опыт руководства большими холдингами и глубокая экспертиза в сфере дроновых технологий.

Во время полномасштабного вторжения защищал Киев в составе 112 бригады ТРО. С марта 2023 по декабрь 2023 года был командиром подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации, участвовал в боях на Юге Украины.

Награжден нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины «Серебряный крест» и «Стальной крест».

Оксана Ферчук назначена заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Она работала советницей министра обороны в 2022 году, специализировалась на цифровизации логистических процессов, координировала внедрение системы LOGFAS, к которой Украина получила полноценный доступ в том же году, запуск платформы международного сотрудничества "Коровай".

"Обеспечила координацию внедрения медицинской информационной системы в Командовании Медицинских Сил. Координировала внедрение системы управления логистическим обеспечением (SAP), в частности автоматизацию процессов поставок тылового обеспечения (вещного имущества, горюче-смазочных материалов), поставки вооружения (наземных систем вооружения, БПЛА, снабжение, автоматизацию контрактной работы", - отметил Шмигаль.

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Денис Шмыгаль Минобороны

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