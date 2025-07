Умер Майкл Мэдсен – культовый актер из фильмов Тарантино, легенда Голливуда

Актер Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино, был найден мертвым в своем доме в Малибу 3 июля 2025 года. Ему было 67 лет. По словам менеджера актера Рона Смита, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает NBC News.

Мэдсен, чья карьера длилась более четырех десятилетий, прославился благодаря ролям в культовых лентах, в частности в фильмах Тарантино «Бешеные псы» (1992), где он сыграл психопатического вора мистера Блондина, и «Убить Билла 2» (2004), где воплотил образ наемного убийцы Бадда. Сцена в «Бешеных псах», где его персонаж танцует под песню Stuck in the Middle With You, отрезая ухо пленному, стала культовой и внесла мистера Блондина в список лучших кинозлодеев по версии Американского института киноискусства.

Кинокритик Роджер Эберт в рецензии на «Бешеные псы» высоко оценил актерскую игру Мэдсена, сравнивая его с Робертом Де Ниро за «угрожающее экранное присутствие». Помимо сотрудничества с Тарантино, Мэдсен снимался в фильмах «Тельма и Луиза», «Донни Браско», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в Голливуде», а также в ленте о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» и экранизации «Города грехов». Он также озвучивал персонажей в видеоиграх, в частности в Grand Theft Auto III, серии Dishonored и Crime Boss: Rockay City.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного и режиссера. Его сестра, Вирджиния Мэдсен, была номинирована на премию «Оскар». Свою карьеру он начал в чикагском театре Steppenwolf под руководством Джона Малковича, что привело к первым ролям в фильмах 1980-х, таких как «Военные игры» и «Природа». Прорывом стал «Бешеные псы», который не только начал карьеру Тарантино, но и сделал Мэдсена узнаваемой звездой.

Как пишет издание, актер жалел, что отказался от роли в «Криминальном чтиве» ради съемок в «Вайатт Эрп» с Кевином Костнером. Однако его драматическая роль в «Убить Билла 2» продемонстрировала глубину актерского таланта, изобразив трагическую судьбу Бадда, который из элитного киллера превратился в вышибалу.

Мэдсен был женат трижды и имел шестерых детей, среди которых актер Кристиан Мэдсен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.