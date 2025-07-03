Практика судов
  1. В мире

Умер Майкл Мэдсен – культовый актер из фильмов Тарантино, легенда Голливуда

21:10, 3 июля 2025
Актер Майкл Мэдсен умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.
Умер Майкл Мэдсен – культовый актер из фильмов Тарантино, легенда Голливуда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино, был найден мертвым в своем доме в Малибу 3 июля 2025 года. Ему было 67 лет. По словам менеджера актера Рона Смита, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает NBC News.

Мэдсен, чья карьера длилась более четырех десятилетий, прославился благодаря ролям в культовых лентах, в частности в фильмах Тарантино «Бешеные псы» (1992), где он сыграл психопатического вора мистера Блондина, и «Убить Билла 2» (2004), где воплотил образ наемного убийцы Бадда. Сцена в «Бешеных псах», где его персонаж танцует под песню Stuck in the Middle With You, отрезая ухо пленному, стала культовой и внесла мистера Блондина в список лучших кинозлодеев по версии Американского института киноискусства.

Кинокритик Роджер Эберт в рецензии на «Бешеные псы» высоко оценил актерскую игру Мэдсена, сравнивая его с Робертом Де Ниро за «угрожающее экранное присутствие». Помимо сотрудничества с Тарантино, Мэдсен снимался в фильмах «Тельма и Луиза», «Донни Браско», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в Голливуде», а также в ленте о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» и экранизации «Города грехов». Он также озвучивал персонажей в видеоиграх, в частности в Grand Theft Auto III, серии Dishonored и Crime Boss: Rockay City.

Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго в семье пожарного и режиссера. Его сестра, Вирджиния Мэдсен, была номинирована на премию «Оскар». Свою карьеру он начал в чикагском театре Steppenwolf под руководством Джона Малковича, что привело к первым ролям в фильмах 1980-х, таких как «Военные игры» и «Природа». Прорывом стал «Бешеные псы», который не только начал карьеру Тарантино, но и сделал Мэдсена узнаваемой звездой.

Как пишет издание, актер жалел, что отказался от роли в «Криминальном чтиве» ради съемок в «Вайатт Эрп» с Кевином Костнером. Однако его драматическая роль в «Убить Билла 2» продемонстрировала глубину актерского таланта, изобразив трагическую судьбу Бадда, который из элитного киллера превратился в вышибалу.

Мэдсен был женат трижды и имел шестерых детей, среди которых актер Кристиан Мэдсен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовят принудительное изъятие объектов права собственности РФ и ее резидентов – Владимир Зеленский внес законопроект

Президент предлагает утвердить решение СНБО от 2 июля 2025 года о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Дела против бизнеса будут иметь три пути: Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что будет дальше с 20 тысячами дел

«Результатом таких проверок будет один из трех путей, четвертого не дано», – Руслан Кравченко сообщил результаты количественного аудита дел в отношении субъектов хозяйствования.

Департамент государственной исполнительной службы Минюста возглавил Дмитрий Роменский

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко представил коллективу нового директора Департамента государственной исполнительной службы Минюста Дмитрия Роменского.

На предприятиях могут появиться обличители для целей противодействия легализации средств – комитет согласовал законопроект Кабмина

Кабмин предлагает, чтобы сотрудники могли разоблачать работодателей для целей финансового мониторинга и получали соответствующую защиту от государства.

Налоговая служба будет вести Реестр банковских счетов граждан и сможет раскрывать данные о счетах Госфинмониторингу

Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность банков сообщать Налоговой службе об открытии гражданами банковских счетов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси