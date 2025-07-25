Отримувач пільги на комунальні послуги переїхав: чи потрібно оновлювати дані у Реєстрі

Для зміни пільговиком місця отримання пільг необхідно внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи має пільговик при зміні місця проживання подавати заяву про внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

"Наш батько — отримувач пільги на житлово-комунальні послуги, змінив фактичне місце проживання. Чи потрібно йому подавати заяву про внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги", - з таким питанням звернулися до ПФУ.

Там зазначили, що така потреба є.

Пільги на житлово-комунальні послуги надаються як за фактичним, так і за зареєстрованим місцем проживання пільговика. Для зміни пільговиком місця отримання пільг необхідно внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для коригування інформації пільговик має протягом 30 днів повідомити про зміни орган Пенсійного фонду України, подавши нову заяву:

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через «Портал Дія»

особисто, звернувшися до обраного сервісного центру ПФУ и незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування;

поштою, надіславши документ на адресу органу Фонду.

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