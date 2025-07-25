Получатель льготы на коммунальные услуги переехал: нужно ли обновлять данные в Реестре

Для смены льготником места получения льгот необходимо внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, имеет ли льготник при изменении места жительства подавать заявление о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

"Наш отец - получатель льготы на жилищно-коммунальные услуги, изменил фактическое место жительства. Нужно ли ему подавать заявление о внесении изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы", - с таким вопросом обратились в ПФУ.

Там отметили, что такая потребность есть.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются как по фактическому, так и зарегистрированному месту жительства льготника. Для смены льготником места получения льгот необходимо внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Для корректировки информации льготник должен в течение 30 дней сообщить об изменениях в орган Пенсионного фонда Украины, подав новое заявление:

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через «Портал Действие»

лично, обратившись в избранный сервисный центр ПФУ и независимо от места регистрации, проживания или пребывания;

по почте, прислав документ в адрес органа Фонда.

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