На Закарпатье группу несовершеннолетних подозревают в изнасиловании 46-летней женщины

По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а затем завели в безлюдное место.

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На Закарпатье четверо подростков подозревают в изнасиловании и ограблении 46-летней женщину, которую они встретили на улице. Об этом заявили в полиции.

В сообщении говорится, что 23 июля к правоохранителям обратилась 46-летняя жительница Мукачево. Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков – силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и сбежали.

В ходе расследования правоохранители установили лиц, причастных к преступлению – четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а впоследствии завели в безлюдное место. Там, по информации полиции, они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее.

Полицейские задержали троих несовершеннолетних в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 УКУ. Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц и грабеже, соединенном с насилием. Максимальное наказание, согласно инкриминируемым статьям, предусматривает 12 лет лишения свободы.

Что касается малолетнего участника преступления (которому 13 лет), то сейчас решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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