Нотариус может исправить техническую ошибку в документе: условия и процедура

. При наличии таких недостатков нотариус, который удостоверил документ, имеет право их исправить, если это не влияет на содержание документа и права сторон.

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В текстах нотариальных документов иногда встречаются технические ошибки — описки, опечатки или грамматические. При наличии таких недостатков нотариус, который удостоверил документ, имеет право их исправить, если это не влияет на содержание документа и права сторон. Об этом сообщили в Минюсте.

Удостоверительная надпись должна быть написана понятно, четко, грамотно, без подчисток. Приписки или исправления, сделанные в тексте удостоверительной надписи, оговариваются нотариусом, который совершил нотариальное действие, после удостоверительной надписи и заверяются его подписью и печатью с указанием даты.

В случае исправления ошибки:

это делается во всех экземплярах документа одновременно;

изменения вносятся на основании первичных документов или информации из государственных реестров;

исправление нотариально оговаривается — нотариус ставит подпись, печать и дату после удостоверительной надписи;

текст должен быть оформлен так, чтобы можно было прочитать как правильный, так и зачеркнутый ошибочный вариант.

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