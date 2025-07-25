Нотаріус може виправити технічну помилку в документі: умови та процедура

За наявності таких недоліків нотаріус, який посвідчив документ, має право їх виправити, якщо це не впливає на зміст документа та права сторін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У текстах нотаріальних документів іноді трапляються технічні помилки — описки, друкарські або граматичні. За наявності таких недоліків нотаріус, який посвідчив документ, має право їх виправити, якщо це не впливає на зміст документа та права сторін. Про це повідомили у Мін’юсті.

Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, грамотно, без підчисток. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті посвідчувального напису, застерігаються нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису і скріплюються його підписом і печаткою із зазначенням дати.

У разі виправлення помилки:

це робиться у всіх примірниках документа одночасно;

зміни вносяться на підставі первинних документів або інформації з держреєстрів;

виправлення нотаріально застерігається — нотаріус ставить підпис, печатку та дату після посвідчувального напису;

текст має бути оформлений так, аби можна було прочитати як правильний, так і закреслений помилковий варіант.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.