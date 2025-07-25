Нотаріус може виправити технічну помилку в документі: умови та процедура

У текстах нотаріальних документів іноді трапляються технічні помилки — описки, друкарські або граматичні. За наявності таких недоліків нотаріус, який посвідчив документ, має право їх виправити, якщо це не впливає на зміст документа та права сторін. Про це повідомили у Мін’юсті.
Посвідчувальний напис повинен бути написаний зрозуміло, чітко, грамотно, без підчисток. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті посвідчувального напису, застерігаються нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису і скріплюються його підписом і печаткою із зазначенням дати.
У разі виправлення помилки:
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