Виплата страхового відшкодування страховою компанією на виконання судового рішення не може розглядатися як добровільна виплата потерпілим — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення статті 1215 ЦК, адже виплата страхового відшкодування здійснена відповідно до імперативної вимоги законодавства про виконання чинного рішення суду.

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Виплата страхового відшкодування страховою компанією на виконання судового рішення, яке набрало законної сили, не може розглядатися як добровільна виплата в контексті приписів статті 1215 ЦК та не підлягає поверненню. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 22 травня 2025 року по справі 392/1727/19.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватою і засудили обвинувачену за ч. 2 ст. 286 КК.

ККС постановою від 26.01.2024 скасував рішення судів попередньої інстанції в частині вирішення цивільного позову. Апеляційний суд ухвалою від 25.11.2024 залишив без зміни вирок суду першої інстанції.

У касаційній скарзі представник цивільного позивача – страховика зазначає, що є безпідставним застосування апеляційним судом щодо правовідносин у цьому провадженні положень ст. 1215 ЦК, оскільки товариство виплатило потерпілим страхове відшкодування на виконання вироку місцевого суду, який набрав законної сили, що в аспекті приписів ст. 1215 ЦК не може характеризувати виплачені потерпілим кошти як безпідставно набуте ними майно.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що суд апеляційної інстанції помилково застосував ст. 1215 ЦК та необґрунтовано виходив із того, що виплата страхового відшкодування здійснена страховиком добровільно в контексті приписів вказаної статті ЦК, без рахункової помилки та без недобросовісності з боку відповідача.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вироком місцевого суду, який набрав законної сили 5.06.2023, постановлено стягнути зі страховика страхове відшкодування на користь потерпілої – 94 656, 27 грн витрат на поховання, 3 240 грн витрат на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні та 25 038 грн моральної шкоди, а також страхове відшкодування на користь іншої потерпілої – 150 228 грн у зв’язку із втратою годувальника, 25 038 грн моральної шкоди, та 4 082 грн витрат на професійну правничу допомогу у кримінальному провадженні.

12.07.2023 страховик виплатив страхове відшкодування потерпілим. Зазначені кошти товариство сплатило на виконання вироку суду, який набрав законної сили, на чому представник товариства небезпідставно наголошує у касаційній скарзі.

Суд апеляційної інстанції помилково оцінив виплату страховиком страхового відшкодування потерпілим у розмірі, визначеному вироком місцевого суду, який набрав законної сили, як добровільну виплату в контексті приписів ст. 1215 ЦК. Таким чином, суд апеляційної інстанції безпідставно застосував положення ст. 1215 ЦК, адже виплата страхового відшкодування здійснена відповідно до імперативної вимоги законодавства про виконання чинного рішення суду.

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