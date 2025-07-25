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ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині внаслідок якої загинув нардеп Ярослав Рущишин

14:58, 25 липня 2025
Розслідуванням займається Державне бюро розслідувань.
ДБР розслідує ДТП на Івано-Франківщині внаслідок якої загинув нардеп Ярослав Рущишин
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Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини смертельної аварії, яка сталася ввечері 24 липня на автодорозі Н-09 «Мукачево – Львів» поблизу села Бабухів, що входить до Рогатинської громади Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, мотоцикл Harley Davidson, яким керував народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Рущишин, в’їхав у причів, що був зчеплений із трактором під керуванням місцевого мешканця. Аварія сталася у темну пору доби за умов обмеженої видимості.

У результаті зіткнення парламентар отримав тяжкі травми та згодом помер у кареті швидкої допомоги.

Генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії.

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ДТП Закарпаття ДБР

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