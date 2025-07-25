Росія скинула авіабомбу на медзаклад у Харкові

Росія здійснила терор керованою бомбою по медичному закладу.

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Російські війська скинули керовану авіабомбу (КАБ) на медичний заклад в Індустріальному районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше 12 осіб постраждали. Поруч із медзакладом розташована ще одна будівля, яка також використовується для лікування.

Наразі триває уточнення інформації та ліквідація наслідків удару. Терехов назвав атаку «усвідомленим терором», підкресливши, що вона не має військового сенсу, адже спрямована на цивільну медичну інфраструктуру.

Центр протидії дезінформації при РНБО заявив: «Після переговорів у Стамбулі росія не зробила жодного кроку до миру, а лише посилила обстріли українських міст. путінський режим вчергове демонструє світові, що не хоче припинення війни».

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