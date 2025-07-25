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Россия сбросила авиабомбу на медучреждение в Харькове

15:16, 25 июля 2025
Россия совершила террористический акт с помощью управляемой бомбы по медицинскому учреждению.
Россия сбросила авиабомбу на медучреждение в Харькове
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Российские войска сбросили управляемую авиабомбу (УАБ) на медицинское учреждение в Индустриальном районе Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов. В результате атаки погиб один человек, еще как минимум 12 человек пострадали. Рядом с медучреждением расположено еще одно здание, которое также используется для лечения.

В настоящее время продолжается уточнение информации и ликвидация последствий удара. Терехов назвал атаку «осознанным террором», подчеркнув, что она не имеет военного смысла, ведь направлена на гражданскую медицинскую инфраструктуру.

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил: «После переговоров в Стамбуле Россия не сделала ни одного шага к миру, а лишь усилила обстрелы украинских городов. Путинский режим в очередной раз демонстрирует миру, что не хочет прекращения войны».

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россия Харьков война

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