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У ДТП загинув Ярослав Рущишин — народний депутат і відомий львівський громадський діяч

08:12, 25 липня 2025
Унаслідок автокатастрофи пішов із життя Ярослав Рущишин — народний депутат IX скликання, йому було 57 років.
У ДТП загинув Ярослав Рущишин — народний депутат і відомий львівський громадський діяч
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У віці 57 років внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув Ярослав Рущишин — народний депутат України IX скликання, львівський бізнесмен і активний громадський діяч. Інформацію про його смерть підтвердили близькі політика виданню «Твоє місто».

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради у 2019 році за списком партії «Голос». Упродовж своєї кар'єри він поєднував підприємництво, культурну діяльність та участь у політичному житті. Зокрема, був продюсером мистецького об’єднання «Дзиґа», а також почесним сенатором Українського католицького університету і співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

У 2006–2010 роках Рущишин був депутатом Львівської обласної ради від партії «Наша Україна», очолював Львівську обласну організацію партії «Голос» у 2019–2021 роках. Був довіреною особою кандидатів у президенти Віктора Ющенка (2004) та Петра Порошенка (2019). У 2002 році заявляв про намір балотуватись на посаду міського голови Львова.

Ярослав Рущишин також був одним із засновників «Унівської групи», яка розробила громадську стратегію розвитку Львова. За внесок у розвиток країни він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

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