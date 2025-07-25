В ДТП погиб Ярослав Рущишин — народный депутат и известный львовский общественный деятель

В результате автокатастрофы ушел из жизни Ярослав Рущишин — народный депутат IX созыва, ему было 57 лет.

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В возрасте 57 лет в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Ярослав Рущишин — народный депутат Украины IX созыва, львовский предприниматель и активный общественный деятель. Информацию о его смерти подтвердили близкие политика изданию «Твоє місто».

Ярослав Рущишин был избран в Верховную Раду в 2019 году по списку партии «Голос». В течение своей карьеры он совмещал предпринимательскую, культурную и политическую деятельность. В частности, был продюсером художественного объединения «Дзыґа», а также почетным сенатором Украинского католического университета и сооснователем Львовской бизнес-школы LvBS.

В 2006–2010 годах Рущишин был депутатом Львовского областного совета от партии «Наша Украина», возглавлял Львовскую областную организацию партии «Голос» в 2019–2021 годах. Был доверенным лицом кандидатов в президенты Виктора Ющенко (2004) и Петра Порошенко (2019). В 2002 году заявлял о намерении баллотироваться на пост городского головы Львова.

Ярослав Рущишин также был одним из основателей «Унивской группы», которая разработала общественную стратегию развития Львова. За вклад в развитие страны он был награжден орденом «За заслуги» II степени.

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