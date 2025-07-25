ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области, в результате которого погиб нардеп Ярослав Рущишин

Расследованием занимается Государственное бюро расследований.

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Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла вечером 24 июля на автодороге Н-09 «Мукачево – Львов» неподалёку от села Бабухов, входящего в Рогатинскую громаду Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, мотоцикл Harley Davidson, которым управлял народный депутат Украины от фракции «Голос» Ярослав Рущишин, врезался в прицеп, соединённый с трактором под управлением местного жителя. Авария произошла в тёмное время суток в условиях ограниченной видимости.

В результате столкновения парламентарий получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в карете скорой помощи.

Генеральный прокурор открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее смерть потерпевшего. Расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

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