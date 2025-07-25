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Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения не может рассматриваться как добровольная выплата потерпевшим — Верховный Суд

14:50, 25 июля 2025
Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно применил положения статьи 1215 ГК, так как выплата страхового возмещения осуществлена в соответствии с императивным требованием законодательства об исполнении действующего решения суда.
Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения не может рассматриваться как добровольная выплата потерпевшим — Верховный Суд
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Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения, вступившего в законную силу, не может рассматриваться как добровольная выплата в контексте предписаний статьи 1215 ГК и не подлежит возврату. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 22 мая 2025 года по делу 392/1727/19.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 286 УК.

КУС постановлением от 26.01.2024 отменил решения судов предыдущей инстанции в части разрешения гражданского иска. Апелляционный суд определением от 25.11.2024 оставил без изменения приговор суда первой инстанции.

В кассационной жалобе представитель гражданского истца – страховщика указывает, что является безосновательным применение апелляционным судом к правоотношениям в этом производстве положений ст. 1215 ГК, поскольку общество выплатило потерпевшим страховое возмещение во исполнение приговора местного суда, вступившего в законную силу, что в аспекте предписаний ст. 1215 ГК не может характеризовать выплаченные потерпевшим средства как безосновательно приобретенное ими имущество.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС ВС указал, что суд апелляционной инстанции ошибочно применил ст. 1215 ГК и необоснованно исходил из того, что выплата страхового возмещения осуществлена страховщиком добровольно в контексте предписаний указанной статьи ГК, без счетной ошибки и без недобросовестности со стороны ответчика.

Из материалов уголовного производства усматривается, что по приговору местного суда, вступившего в законную силу 5.06.2023, постановлено взыскать со страховщика страховое возмещение в пользу потерпевшей – 94 656,27 грн расходов на погребение, 3 240 грн расходов на профессиональную юридическую помощь в уголовном производстве и 25 038 грн морального вреда, а также страховое возмещение в пользу другой потерпевшей – 150 228 грн в связи с потерей кормильца, 25 038 грн морального вреда, и 4 082 грн расходов на профессиональную юридическую помощь в уголовном производстве.

12.07.2023 страховщик выплатил страховое возмещение потерпевшим. Указанные средства общество уплатило во исполнение приговора суда, вступившего в законную силу, на чем представитель общества небезосновательно настаивает в кассационной жалобе.

Суд апелляционной инстанции ошибочно оценил выплату страховщиком страхового возмещения потерпевшим в размере, определенном приговором местного суда, вступившего в законную силу, как добровольную выплату в контексте предписаний ст. 1215 ГК. Таким образом, суд апелляционной инстанции безосновательно применил положения ст. 1215 ГК, так как выплата страхового возмещения осуществлена в соответствии с императивным требованием законодательства об исполнении действующего решения суда.

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Верховный Суд страховка судебная практика КУС ВС

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