На Закарпатті групу неповнолітніх підозрюють у зґвалтуванні 46-річної жінки

За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця.

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На Закарпатті четверо підлітків підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінку, яку вони зустріли на вулиці. Про це заявили у поліції.

У повідомленні сказано, що 23 липня до правохоронців звернулася 46-річна жителька Мукачева. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків – силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

У ході розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину – четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там, за інформацією поліції, вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними виробами та зґвалтували її.

Поліцейські затримали трьох неповнолітніх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 ККУ. Йдеться про зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих статей, передбачає 12 років позбавлення волі.

Щодо малолітнього учасника злочину (якому 13 років), то наразі вирішується питання про застосування відносно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

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