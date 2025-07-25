На Хмельниччині чоловік отримав 9 років ув’язнення за крадіжку коштів з рахунку матері

Чоловік отримав доступ до банківського рахунку матері, використавши її логін, пароль і номер телефону, після чого зробив 8 переказів на свій рахунок.

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У Хмельницькій області апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції, яким 28-річного жителя Кам’янця-Подільського засуджено до 9 років позбавлення волі за крадіжку, пов’язану з несанкціонованим втручанням у банківську систему. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд встановив, що у травні 2023 року чоловік незаконно увійшов у банківський акаунт матері, використавши її облікові дані та номер телефону. Усього він провів 8 переказів на свою користь, викравши майже 35 тисяч гривень.

Засуджений вже мав кілька судимостей, зокрема невідбуте покарання — 8 років за грабіж. З огляду на це, суд визнав призначене покарання обґрунтованим і достатнім для його виправлення.

Таким чином, найближчі дев’ять років зловмисник проведе за ґратами. Вирок набрав законної сили.

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