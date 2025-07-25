В Хмельницкой области мужчина получил 9 лет заключения за кражу средств со счета матери

Мужчина получил доступ к банковскому счету матери, использовав ее логин, пароль и номер телефона, после чего сделал 8 переводов на свой счет.

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В Хмельницкой области апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции, которым 28-летний житель Каменец-Подольского приговорен к 9 годам лишения свободы за кражу, связанную с несанкционированным вмешательством в банковскую систему. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в мае 2023 года мужчина незаконно вошел в банковский аккаунт матери, используя учетные данные и номер телефона. Всего он провел 8 переводов в свою пользу, похитив почти 35 тысяч гривен.

У осужденного уже было несколько судимостей, в том числе неотбытое наказание — 8 лет за грабеж. В связи с этим суд признал назначенное наказание обоснованным и достаточным для его исправления.

Таким образом, ближайшие девять лет злоумышленник проведет за решеткой. Приговор вступил в законную силу.

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