В Деснянском районе Киева 4-летний мальчик выпал из окна 21-го этажа

В Киеве с 21 этажа выпал 4-летний мальчик.

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В Деснянском районе столицы погиб 4-летний ребенок, который выпал из окна квартиры на 21-м этаже. Как сообщает полиция Киева, по предварительным данным, трагедия произошла в момент, когда ребенок находился в комнате вместе с 6-летней сестрой, а мать была на кухне.

По предварительной информации, мальчик, играя, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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