Суд отменил приказ ТЦК о призыве студента и приказ командира о зачислении в состав воинской части – но отказался удовлетворить требование об исключении из списков в/ч

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, отказался удовлетворить требование об исключении студента с отсрочкой из списков воинской части, но отменил приказ командира о его зачислении в списки личного состава – теперь непонятно, на основании чего студент служит в ВСУ.

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Одесский окружной административный суд отменил приказ ТЦК о призыве студента, который имел на момент призыва отсрочку, а также отменил приказ командира о зачислении этого студента в личный состав воинской части.

Вместе с тем, суд, ссылаясь на знаменитую позицию Верховного Суда по делу 160/2592/23 о неотвратимости незаконного призыва, отказался удовлетворить требование об исключении студента из списков воинской части.

Таким образом, теперь непонятно, на основании чего мужчина служит в ВСУ.

Соответствующее решение Одесский окружной административный суд принял 19 июня 2025 года по делу 420/13798/25.

Обстоятельства дела

В Одесский окружной административный суд поступил иск мужчины к ТЦК и воинской части, в котором он просил признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК от 24 апреля 2025 года в части его призыва и направления для прохождения военной службы, а также признать противоправным и отменить приказ командира в части зачисления в списки личного состава воинской части. Кроме того, он просил исключить его из списков личного состава в/ч.

Истец указал, что 24.04.2025 работники ТЦК принудительно, против его воли, доставили в ТЦК, в расположении которого мобилизовали по призыву и направили для прохождения военной службы.

Однако истец указывает, что он вообще не подлежал призыву, поскольку имеет надлежащим образом оформленную отсрочку на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», как получатель высшего образования, что подтверждается соответствующей выпиской из приложения «Резерв+».

Истец утверждает, что предъявлял представителям Киевского РТЦКСП 24.04.2025 года Справку получателя образования из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, сформированную 24.04.2025, и сведения из приложения «Резерв+» относительно оформленной отсрочки от мобилизации. Однако эти сведения были проигнорированы.

Также истец указывает на противоправное оформление справки о его годности к военной службе, поскольку его фактически не осмотрел ни один специалист – он не осматривался хирургом, терапевтом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, не проводились общие анализы, а значит, и степень годности последнего к военной службе является неподтвержденной. Кроме того, по месту нахождения комиссии он не находился, выводы изложены вообще без его участия.

Кроме того, согласно сведениям из Реестра «Оберег», он не исключен из учета военнообязанных и не имеет статуса военнослужащего, следовательно, его зачисление в списки личного состава в/ч является противоправным.

Что решил суд

Судом установлено, что в соответствии с электронным военно-учетным документом, сформированным в приложении «Резерв+», истцу оформлена отсрочка. В разделе «тип отсрочки» указано – п.1 ч.3 ст.23. Отсрочка действительна до 11.07.2025 года.

Истцу выдана справка о получателе образования по данным единой государственной электронной базы по вопросам образования по форме согласно приложению 9 к Порядку №560, согласно которой он 21.02.2023 года является студентом дневной формы обучения Одесской государственной академии строительства и архитектуры, уровень образования бакалавр. Датой завершения получения образования определено – 12.07.2025 года. В справке также определено, что последовательность образования, определенной ч. 2 ст. 10 Закона «Об образовании», не нарушена.

Учитывая, что на момент издания оспариваемых приказов истец имел действительную отсрочку от призыва (срок действия которой определен до 11.07.2025 года), он в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона №3543-XII не подлежал призыву на военную службу.

Суд считает, что ТЦК действовал недобросовестно и необоснованно, поскольку не учел наличие у истца действующей отсрочки. Поэтому суд считает, что вмешательство в право истца на ее реализацию осуществлено с нарушением требований Закона №3543-XII.

Поскольку суд пришел к выводу о необоснованности призыва истца на военную службу при наличии у него действующей отсрочки, что является достаточным для отмены оспариваемого приказа от 24.04.2025 года по основаниям необъективности и неправомерности, суд, учитывая позицию ЕСПЧ, изложенную в делах «Салов против Украины» и «Серявин и другие против Украины», не дает оценку другим доводам истца относительно нарушения порядка его призыва.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части признания противоправным и отмены приказа ТЦК в части призыва. Как следствие, приказ командира в/ч от 24.04.2025 в части зачисления истца в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения также является противоправным и подлежит отмене.

Что касается защиты нарушенного права, истец просит обязать в/ч исключить его из списков личного состава в/ч, настаивая на том, что его правовой статус военнообязанного не изменился, поскольку в приложении «Резерв+» имеется действительная по сей день отсрочка от призыва.

Суд не принимает доводы истца относительно сохранения у него статуса военнообязанного, учитывая, что военнообязанные, которые были призваны на военную службу во время мобилизации, приобретают новый юридический статус – военнослужащих.

Следовательно, истец приобрел статус военнослужащего с 24.04.2025 года – дня отправления его в воинскую часть.

Кроме того, Верховный Суд в постановлении от 5.02.2025 по делу №160/2592/23 сформировал правовое заключение, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть такой, что уже состоялась, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление прежнего положения лица, призванного на военную службу.

Верховный Суд пришел к выводу, что исковое требование об обязательстве воинской части принять решение об увольнении истца с военной службы не соответствует сути нарушенного права истца, а удовлетворение этого требования не приведет к восстановлению такого права, а потому выводы судов обеих инстанций об удовлетворении исковых требований в этой части являются ошибочными.

«Поскольку у суда отсутствует дискреция относительно отступления от правовых заключений Верховного Суда, суд по этому делу на основании ч. 5 ст. 242 КАС Украины учитывает правовое заключение Верховного Суда, изложенное в постановлении от 5.02.2025 по делу №160/2592/23, что признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановление прежнего положения лица, призванного на военную службу», — отметил суд.

Таким образом, исковые требования об обязательстве воинской части исключить истца из списков личного состава в/ч удовлетворению не подлежат.

Следовательно, суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК, а также приказ командира воинской части в части зачисления истца в списки личного состава воинской части и на все виды обеспечения.

Но отказал в том, чтобы исключить мужчину из списков личного состава воинской части.

Теперь – после отмены приказа командира о зачислении в списки личного состава – непонятно, на основании чего данный мужчина служит в ВСУ.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13345, которым предлагается решить правовую проблему, порожденную нынешним законодательством и решением Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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