В Киеве женщина вызвала спасателей, чтобы снять кольцо с пальца

В Киеве спасатели срезали кольцо, которое застряло на пальце женщины из-за отека.

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В столице бойцы ГСЧС Оболонского района оказали помощь женщине, которая не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца из-за сильного отека. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, жительница города обратилась за помощью к спасателям.

Сигнал о происшествии поступил в 08:31 в пятницу, 25 июля. По вызову прибыли сотрудники ГСЧС, которые с помощью специального инструмента — гравера — аккуратно срезали металлическое украшение и освободили палец пострадавшей.

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