У Києві жінка викликала рятувальників, щоб зняти каблучку з пальця

У Києві рятувальники зрізали каблучку, яка застрягла на пальці жінки через набряк.

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У столиці бійці ДСНС Оболонського району Києва надали допомогу жінці, яка не змогла самостійно зняти каблучку з пальця через сильний набряк. Як вказують у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, жителька міста викликала рятувальників.

Сигнал про інцидент надійшов о 08:31 у п’ятницю, 25 липня. За викликом прибули співробітники ДСНС, які за допомогою спеціального інструмента — гравера — обережно зрізали металеву прикрасу та звільнили палець постраждалої.

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