В парламенте предлагают урегулировать вопрос увольнения с военной службы по решению суда

Текст законопроекта пока не опубликован, однако не исключено, что им предлагается разрешить дилемму с тем, что с военной службы нельзя уволить мобилизованных с грубым нарушением процедуры – в частности, тех, в отношении кого не была проведена ВВК.

Фото: Getty Images

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13345 о внесении изменения в ч. 4 статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» относительно увольнения с военной службы по решению суда. Инициатором законопроекта выступил народный депутат из фракции «Слуга народа» Дмитрий Чорный. Текст законопроекта по состоянию на 4 июня на сайте парламента не обнародован.

Однако не исключено, что этим законопроектом могут урегулировать дилемму, с которой столкнулись суды, рассматривающие административные дела по искам лиц, которых мобилизовали с грубым нарушением процедуры. Например, мобилизовали вообще без проведения ВВК, с откровенным нарушением процедуры проведения ВВК и т.д.

На данный момент закон о военной службе не предусматривает такого основания для увольнения со службы, как грубое нарушение процедуры мобилизации.

Практика судов несколько разнилась, пока, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд не вынес решение, из которого следует, что установление факта грубого нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к увольнению незаконно мобилизованного с военной службы (постановление по делу №160/2592/23 от 5 февраля 2025 года).

В деле были установлены противоправные действия ТЦК по призыву, поскольку не было проведено медицинского обследования ВВК состояния здоровья истца.

Суды первой и апелляционной инстанций иск против ТЦК удовлетворили. Они отметили, что надлежащим восстановлением нарушенных прав истца является восстановление положения лица, которое существовало до такого нарушения прав, а потому необходимо обязать воинскую часть принять решение об увольнении истца с военной службы.

Однако Верховный Суд, среди прочего, отметил, что такое нарушение не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», ведь она определяет исчерпывающий перечень таких оснований.

Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», Днепропетровский окружной административный суд по делу №160/33452/24 относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С с нарушением процедуры прохождения ВВК выразил несогласие с позицией Верховного Суда.

«Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут повлечь за собой правомерных последствий, а обязанность доказывания годности лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Иной подход противоречил бы принципам, которые отличают суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций», – отметил суд первой инстанции.

В частности, суд указал, что непрохождение истцом медосмотра, а также нарушение порядка его проведения свидетельствует о том, что ответчиком в порядке ч. 2 ст. 77 КАСУ не доказан факт годности истца к военной службе.

Кроме того, Днепропетровский окружной административный суд высказал интересное мнение о том, что отсутствие в статье 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» такого основания для увольнения с военной службы как непрохождение истцом медицинского осмотра во время его призыва является исключительно свидетельством того, что законодатель при написании указанной нормы исключал возможность прохождения военной службы лицом, которое является непригодным к службе или не прошло медицинский осмотр.

Таких дел в судах немало.

Например, в другом деле 560/8465/24 речь идет о том, что ТЦК не только не выдал и не предоставил военнообязанному оповещения о его вызове и призыве, но и осуществил призыв без составления каких-либо документов и, соответственно, без предоставления истцу какого-либо документа относительно его военного учета и призыва. В постановлении от 16 апреля 2025 года по этому делу Седьмой апелляционный административный суд признал действия ТЦК по призыву противоправными. Однако со службы уволить такого мобилизованного невозможно, в частности, учитывая позицию Верховного Суда относительно последствий незаконной мобилизации.

Еще один пример – мобилизация мужчины, который с 2006 года работал в производственном структурном подразделении «Ивано-Франковская дистанция пути» регионального филиала «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» на должности монтера пути 3 разряда. Как следует из решения Хмельницкого окружного административного суда от 17 апреля 2025 года по этому делу 560/485/25, суд исследовал доказательства и установил, что на день принятия спорного приказа ТЦК истец был забронирован в установленном законом порядке и не подлежал призыву на военную службу. ТЦК указанные обстоятельства не опроверг и не предоставил доказательств, которые могли бы эти обстоятельства опровергнуть.

Суд признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК о призыве в отношении истца. Однако уволить его со службы в силу положений закона и позиции Верховного Суда невозможно.

В еще одном деле №520/22722/24 коллегия судей Второго апелляционного административного суда пришла к выводу, что ТЦК, принимая решение о призыве мужчины, который был забронирован по всем правилам и имел отсрочку, действовал необоснованно, без учета всех обстоятельств дела, вопреки требованиям действующего законодательства. Однако действующим законодательством не предусмотрено увольнение с военной службы путем отмены приказа о призыве на военную службу во время общей мобилизации, в части призыва на военную службу во время мобилизации в воинскую часть. Таким образом, мобилизованного с нарушением законодательства мужчину нельзя уволить с военной службы.

На данный момент неизвестно, собирается ли законодатель решить именно эту дилемму.

Автор: Наталя Мамченко

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