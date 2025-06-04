Андрей Ермак в США встретился с Марко Рубио — обсудили встречи с РФ в Стамбуле и дальнейший ход переговоров

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.
«Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, предстоящем обмене пленными и важности возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.
Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции», — отметил глава ОП.
Андрей Ермак добавил, что во время встречи была достигнута договоренность координировать дальнейшие действия.
Фото: Андрей Ермак
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