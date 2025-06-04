Андрей Ермак в США встретился с Марко Рубио — обсудили встречи с РФ в Стамбуле и дальнейший ход переговоров

Стороны обсудили ситуацию на фронте, усиление украинских ПВО, обмен пленными и необходимость новых санкций против России.

Фото: Андрей Ермак

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на фронте и необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

«Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, предстоящем обмене пленными и важности возвращения всех заложников и похищенных Россией детей.

Подчеркнул, что Украина сделала все возможное для достижения мира, согласна на прекращение огня, но Россия против, поэтому нужны дополнительные санкции», — отметил глава ОП.

Андрей Ермак добавил, что во время встречи была достигнута договоренность координировать дальнейшие действия.

Фото: Андрей Ермак

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.