Компания Meta обвиняют в краже песен Эминема — издатель требует $109 млн за нарушение авторских прав

В иске говорится о незаконном использовании 243 треков рэпера в Instagram, Facebook и WhatsApp без лицензии и указания авторства.

Фото: USA TODAY Network/IMAGO

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Eight Mile Style, владеющая правами на музыкальный каталог известного рэпера Эминема, подала иск в суд против Meta — корпорации, которая управляет Instagram, Facebook и WhatsApp. Издатель обвиняет компанию Марка Цукерберга в массовом нарушении авторских прав. Об этом сообщает People.

В иске говорится о 243 песнях Эминема, которые, по мнению истца, Meta незаконно хранила, воспроизводила и использовала на своих платформах без соответствующей лицензии. Компания требует по $150 тысяч за каждый трек, что в общей сложности составляет $109,35 миллиона ущерба.

По словам Eight Mile Style, песни активно использовались в видеоконтенте миллионов пользователей — в Reels, через функции Original Audio, Remix и другие. Все эти инструменты, как указано в жалобе, позволяли и поощряли массовое использование музыки без согласования с правообладателем.

Eight Mile Style настаивает: Meta не только не получила соответствующих прав, но и не указывала источник происхождения музыки, нарушая законодательство об авторском праве.

В компании утверждают, что это нанесло серьёзный ущерб стоимости прав на песни, привело к потере дохода и принесло незаконную выгоду самой Meta.

Несмотря на то, что сам Эминем не является стороной в иске, дело касается его самых известных треков, выпущенных в период с 1995 по 2005 год, которые Eight Mile Style контролирует совместно с продюсерским дуэтом Bass Brothers.

Издательская компания настаивает на рассмотрении дела с участием присяжных. В иске отдельно подчёркивается, что песни Эминема — одни из самых узнаваемых и ценных в мире, и Eight Mile Style намерена решительно защищать их от несанкционированного использования в интернете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.