В Минюсте напомнили, как исправить ошибку в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество

Законодательство предусматривает четкий механизм исправления ошибок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, как исправить ошибку в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Что такое техническая ошибка?

Это может быть грамматическая описка, опечатка, арифметическая или иная неточность, допущенная при внесении сведений в Реестр.

Если документы заявителю еще не выданы — государственный регистратор исправит ошибку самостоятельно.

Если документы уже получены — необходимо подать заявление об исправлении.

В каких случаях регистратор исправляет ошибку по заявлению?

Когда техническая ошибка обнаружена после получения документов.

Если была исправлена ошибка в поданных документах.

При изменении адреса объекта недвижимости.

Если ошибка затрагивает права третьих лиц — ее можно исправить только с их согласия или по решению суда.

Как именно исправляют ошибки?

Порядок ведения Государственного реестра вещных прав (постановление КМУ №1141) предусматривает три типа заявлений:

Об исправлении технической ошибки в Реестре;

Об исправлении сведений в связи с изменением адреса;

О погашении записей в Реестре прав собственности.

Если в Реестре случайно создано два и более раздела на один объект, позже открытый раздел закрывается, а информация переносится в основной.

Если же имеются противоречия между зарегистрированными правами — закрытие раздела возможно только по решению суда!

Можно ли исправить ошибку при регистрации нового права?

Да! Если регистратор обнаружил ошибку в предыдущих действиях, ее можно исправить одновременно с новой регистрацией (п. 37 Порядка ведения).

Погашение записей в старом Реестре

Если право уже зарегистрировано в новом Реестре, но в старом остались записи без отметки о погашении — лицо или его наследники могут подать заявление об их аннулировании.

Кто может исправить ошибку?

Государственный регистратор или нотариус — в пределах области, где находится имущество.

Заявление рассматривается в день его регистрации!

Есть ли административный сбор?

Если ошибка допущена регистратором — исправление бесплатно.

Если по вине заявителя — сбор составляет 120 грн (0,04 прожиточного минимума).

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