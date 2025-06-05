В Минюсте напомнили, как исправить ошибку в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, как исправить ошибку в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Что такое техническая ошибка?
Это может быть грамматическая описка, опечатка, арифметическая или иная неточность, допущенная при внесении сведений в Реестр.
Если документы заявителю еще не выданы — государственный регистратор исправит ошибку самостоятельно.
Если документы уже получены — необходимо подать заявление об исправлении.
В каких случаях регистратор исправляет ошибку по заявлению?
Когда техническая ошибка обнаружена после получения документов.
Если была исправлена ошибка в поданных документах.
При изменении адреса объекта недвижимости.
Если ошибка затрагивает права третьих лиц — ее можно исправить только с их согласия или по решению суда.
Как именно исправляют ошибки?
Порядок ведения Государственного реестра вещных прав (постановление КМУ №1141) предусматривает три типа заявлений:
Об исправлении технической ошибки в Реестре;
Об исправлении сведений в связи с изменением адреса;
О погашении записей в Реестре прав собственности.
Если в Реестре случайно создано два и более раздела на один объект, позже открытый раздел закрывается, а информация переносится в основной.
Если же имеются противоречия между зарегистрированными правами — закрытие раздела возможно только по решению суда!
Можно ли исправить ошибку при регистрации нового права?
Да! Если регистратор обнаружил ошибку в предыдущих действиях, ее можно исправить одновременно с новой регистрацией (п. 37 Порядка ведения).
Погашение записей в старом Реестре
Если право уже зарегистрировано в новом Реестре, но в старом остались записи без отметки о погашении — лицо или его наследники могут подать заявление об их аннулировании.
Кто может исправить ошибку?
Государственный регистратор или нотариус — в пределах области, где находится имущество.
Заявление рассматривается в день его регистрации!
Есть ли административный сбор?
Если ошибка допущена регистратором — исправление бесплатно.
Если по вине заявителя — сбор составляет 120 грн (0,04 прожиточного минимума).
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