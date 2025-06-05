В Киеве ограничивают движение тяжеловесного транспорта из-за жары

Киев защищает дороги от жары – фурам въезд временно запрещен.

Фото: ТСН

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С 5 июня в Киеве временно ограничат движение тяжеловесного автотранспорта в связи с повышением температуры воздуха. Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в столице будет превышать +28 °С. В связи с этим, для сохранения дорожного покрытия, на улицах города будут действовать ограничения для транспорта с общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Продолжительность ограничения будет зависеть от температурного режима. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять патрульные полицейские.

В «Киевавтодоре» напоминают, что ограничения вводят на основании распоряжения КГГА №1173 от 7 июля 2012 года.

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