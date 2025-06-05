У Києві обмежують рух великовагового транспорту через спеку

Київ захищає дороги від спеки — фурам в’їзд тимчасово заборонено.

Фото: ТСН

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З 5 червня в Києві тимчасово обмежать рух великовагового автотранспорту у зв’язку з підвищенням температури повітря. Про це повідомила КК «Київавтодор».

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря в столиці перевищуватиме +28 °С. У зв’язку з цим, задля збереження дорожнього покриття, на вулицях міста діятимуть обмеження для транспорту з загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Тривалість обмеження залежатиме від температурного режиму. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть патрульні поліцейські.

У «Київавтодорі» нагадують, що обмеження запроваджують на підставі розпорядження КМДА №1173 від 7 липня 2012 року.

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