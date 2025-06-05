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Українцям нагадали, які документи потрібні для зміни прізвища

07:00, 5 червня 2025
При досягненні 16 років особа має право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім'я.
Українцям нагадали, які документи потрібні для зміни прізвища
Фото: Freepik
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Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала українцям, які документи потрібні для зміни прізвища.

Державна реєстрація зміни імені (прізвища, власного ім’я та по батькові) проводиться лише стосовно громадян України.

«По досягненню 16 років, Ви маєте право на власний розсуд змінити своє прізвище та ім'я.

З 14 років, Ви можете змінити своє ім'я лише за згодою батьків», - сказано у повідомленні.

Якщо особа бажає змінити власне ім'я, то їй потрібно подати заяву про зміну імені до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану, і вже отримавши там свідоцтво про зміну імені, з ним та паспортом звертатися до Міграційної служби.

Також там підкреслили, що процедура оформлення паспорта громадянина України на нове ім’я не відрізняється від процедури звичайного оформлення паспорта.   

Отримавши новий паспорт, особа може здійснити обмін інших документів, які містять персональні дані особи.

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