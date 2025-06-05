18 млн за втечу з країни – прикордонники фіксують сплеск спроб підкупу

З початку війни прикордонників намагалися підкупити понад 1,5 тисячі разів на 18 млн — ДПСУ.

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Від початку дії воєнного стану співробітники Державної прикордонної служби України зафіксували 1 555 спроб надання їм хабарів на загальну суму понад 18,8 мільйона гривень. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Лише у травні 2025 року задокументовано 62 випадки спроб підкупу прикордонників. Загальна сума запропонованих неправомірних вигод перевищила 1,2 мільйона гривень.

У відомстві наголошують: Державна прикордонна служба України дотримується принципу нульової толерантності до корупції та рішуче реагує на будь-які спроби підкупу її співробітників.

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