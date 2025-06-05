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18 млн за побег из страны – пограничники фиксируют всплеск попыток подкупа

00:06, 5 июня 2025
С начала войны пограничников пытались подкупить более 1,5 тысячи раз на 18 млн – ГПСУ.
18 млн за побег из страны – пограничники фиксируют всплеск попыток подкупа
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С начала действия военного положения сотрудники Государственной пограничной службы Украины зафиксировали 1 555 попыток предоставления им взяток на общую сумму более 18,8 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Только в мае 2025 года задокументировано 62 случая попыток подкупа пограничников. Общая сумма предложенных неправомерных выгод превысила 1,2 миллиона гривен.

В ведомстве отмечают: Государственная пограничная служба Украины придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции и решительно реагирует на любые попытки подкупа ее сотрудников.

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