Украина начала двусторонний скрининг ЕС по вопросам экономической и монетарной политики

Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина неоднократно подтверждала свою приверженность обеспечению макроэкономической стабильности благодаря усилиям и стабильной монетарной политике.

Фото: eu-ua.kmu.gov.ua

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В среду, 4 июня, в Брюсселе проходит очередной раунд двусторонних встреч между Украиной и Европейской Комиссией в рамках скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС. Встреча посвящена переговорному Разделу 17 «Экономическая и монетарная политика», который входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил правительственный портал.

Украинскую делегацию возглавляет Главный переговорщик, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

В ходе своего выступления она отметила высокий уровень готовности переговорной команды.

«Мы понимаем, что это — одна из самых сложных и важнейших сфер нашей интеграции. Она требует комплексного и общенационального подхода, а также должна быть согласована с реалиями войны и послевоенного восстановления. Мы заботимся о том, чтобы разрабатываемые политики обеспечивали устойчивость, стабильность и процветание нашей страны в условиях, которые, надеемся, в ближайшее время существенно улучшатся», — подчеркнула Вице-премьер-министр.

По ее словам, Украина неоднократно подтверждала свою приверженность макроэкономической стабильности благодаря собственной политике и стабильной монетарной системе. Еще до начала процесса вступления в ЕС Украина приложила значительные усилия к созданию необходимой институциональной базы, совместимой с европейскими институтами, способной поддерживать экономическую стабильность и координировать макрофинансовую помощь.

«Уровень нашей правовой гармонизации и институциональной совместимости с ЕС является высоким. Я подтверждаю, что Украина aquis (применяет нормы права) ЕС. На данный момент мы не запрашиваем переходных периодов или отступлений. Мы не требуем никаких элементов ускоренной интеграции в рамках Раздела 17», — добавила Стефанишина.

Министерство экономики Украины представляли Первый заместитель министра Алексей Соболев и заместитель министра — торговый представитель Украины Тарас Качка. Они презентовали процедуры согласования экономической политики, предотвращения угроз экономической стабильности, степень готовности Украины к процедуре оценки макроэкономических дисбалансов, а также проинформировали ЕС о борьбе с коррупцией в экономической и монетарной сфере.

«Доклад, представленный нами сегодня — это результат большой работы по оценке наших вызовов, в которую были вовлечены украинские и международные эксперты. Мы представили европейским партнерам правовую и институциональную базу, уже реализованные реформы в экономической и финансовой политике, а также дорожную карту полного соответствия acquis ЕС. Прогресс в этом направлении определяющий как для евроинтеграции, так и для укрепления нашей собственной макроэкономической стабильности», — отметил Алексей Соболев.

По его словам, важно, что Минэкономики продолжает мониторинг экономической устойчивости по множеству показателей, несмотря на ограниченный доступ к данным из-за военных действий. Следующим шагом станет переход к системе Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) — механизму предотвращения и корректировки рискованных макроэкономических дисбалансов, используемому в странах ЕС.

Отдельно были представлены наработки по борьбе с коррупцией в сфере экономической и монетарной политики, включая механизмы мониторинга прозрачного и эффективного использования средств на восстановление — в том числе предусмотренных Планом Украины для Ukraine Facility.

«Борьба с коррупцией — это не только вопрос государственного управления, но и экономической стабильности и роста. План Украины включает конкретные антикоррупционные шаги: реформирование ключевых институтов, принятие новых стратегий и реестров для усиления контроля и подотчетности. При поддержке международных партнеров мы обеспечиваем максимальную прозрачность при выборе проектов восстановления и целевом использовании средств на их реализацию. Все это создает более прозрачную среду для привлечения инвестиций», — отметил Тарас Качка.

В целом по Разделу 17 украинская сторона в Брюсселе отчиталась по следующим темам:

участие в механизмах экономического надзора до вступления в ЕС;

европейский фискальный надзор и пересмотр экономического управления;

обеспечение надежной национальной бюджетной политики;

независимость Национального банка;

запрет на монетарное финансирование;

антикоррупционные меры.

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