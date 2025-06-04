Практика судов
  1. В Украине

Украина начала двусторонний скрининг ЕС по вопросам экономической и монетарной политики

23:48, 4 июня 2025
Ольга Стефанишина подчеркнула, что Украина неоднократно подтверждала свою приверженность обеспечению макроэкономической стабильности благодаря усилиям и стабильной монетарной политике.
Украина начала двусторонний скрининг ЕС по вопросам экономической и монетарной политики
Фото: eu-ua.kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 4 июня, в Брюсселе проходит очередной раунд двусторонних встреч между Украиной и Европейской Комиссией в рамках скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС. Встреча посвящена переговорному Разделу 17 «Экономическая и монетарная политика», который входит в кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие». Об этом сообщил правительственный портал.

Украинскую делегацию возглавляет Главный переговорщик, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

В ходе своего выступления она отметила высокий уровень готовности переговорной команды.

«Мы понимаем, что это — одна из самых сложных и важнейших сфер нашей интеграции. Она требует комплексного и общенационального подхода, а также должна быть согласована с реалиями войны и послевоенного восстановления. Мы заботимся о том, чтобы разрабатываемые политики обеспечивали устойчивость, стабильность и процветание нашей страны в условиях, которые, надеемся, в ближайшее время существенно улучшатся», — подчеркнула Вице-премьер-министр.

По ее словам, Украина неоднократно подтверждала свою приверженность макроэкономической стабильности благодаря собственной политике и стабильной монетарной системе. Еще до начала процесса вступления в ЕС Украина приложила значительные усилия к созданию необходимой институциональной базы, совместимой с европейскими институтами, способной поддерживать экономическую стабильность и координировать макрофинансовую помощь.

«Уровень нашей правовой гармонизации и институциональной совместимости с ЕС является высоким. Я подтверждаю, что Украина aquis (применяет нормы права) ЕС. На данный момент мы не запрашиваем переходных периодов или отступлений. Мы не требуем никаких элементов ускоренной интеграции в рамках Раздела 17», — добавила Стефанишина.

Министерство экономики Украины представляли Первый заместитель министра Алексей Соболев и заместитель министра — торговый представитель Украины Тарас Качка. Они презентовали процедуры согласования экономической политики, предотвращения угроз экономической стабильности, степень готовности Украины к процедуре оценки макроэкономических дисбалансов, а также проинформировали ЕС о борьбе с коррупцией в экономической и монетарной сфере.

«Доклад, представленный нами сегодня — это результат большой работы по оценке наших вызовов, в которую были вовлечены украинские и международные эксперты. Мы представили европейским партнерам правовую и институциональную базу, уже реализованные реформы в экономической и финансовой политике, а также дорожную карту полного соответствия acquis ЕС. Прогресс в этом направлении определяющий как для евроинтеграции, так и для укрепления нашей собственной макроэкономической стабильности», — отметил Алексей Соболев.

По его словам, важно, что Минэкономики продолжает мониторинг экономической устойчивости по множеству показателей, несмотря на ограниченный доступ к данным из-за военных действий. Следующим шагом станет переход к системе Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) — механизму предотвращения и корректировки рискованных макроэкономических дисбалансов, используемому в странах ЕС.

Отдельно были представлены наработки по борьбе с коррупцией в сфере экономической и монетарной политики, включая механизмы мониторинга прозрачного и эффективного использования средств на восстановление — в том числе предусмотренных Планом Украины для Ukraine Facility.

«Борьба с коррупцией — это не только вопрос государственного управления, но и экономической стабильности и роста. План Украины включает конкретные антикоррупционные шаги: реформирование ключевых институтов, принятие новых стратегий и реестров для усиления контроля и подотчетности. При поддержке международных партнеров мы обеспечиваем максимальную прозрачность при выборе проектов восстановления и целевом использовании средств на их реализацию. Все это создает более прозрачную среду для привлечения инвестиций», — отметил Тарас Качка.

В целом по Разделу 17 украинская сторона в Брюсселе отчиталась по следующим темам:

  • участие в механизмах экономического надзора до вступления в ЕС;
  • европейский фискальный надзор и пересмотр экономического управления;
  • обеспечение надежной национальной бюджетной политики;
  • независимость Национального банка;
  • запрет на монетарное финансирование;
  • антикоррупционные меры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Принять закон о множественном гражданстве могут в июне – министр национальной идентичности Алексей Чернышов

Предлагается концептуально изменить действующую редакцию Закона «О гражданстве Украины» и предусмотреть возможность существования у граждан Украины двойного или множественного гражданства.

В парламенте предлагают урегулировать вопрос увольнения с военной службы по решению суда

Текст законопроекта пока не опубликован, однако не исключено, что им предлагается разрешить дилемму с тем, что с военной службы нельзя уволить мобилизованных с грубым нарушением процедуры – в частности, тех, в отношении кого не была проведена ВВК.

Правительство внесло изменения относительно проведения медосмотра военнослужащих Государственной пограничной службы и Нацгвардии

Направление военнослужащих Государственной пограничной службы, Национальной гвардии на медицинский осмотр осуществляется прямыми начальниками от командира отдельной части, равными ему и выше, начальниками учреждений здравоохранения по месту лечения.

Кабмин выделил еще 2,6 млрд грн на программу национального «кешбэка»

Правительство решило выделить еще 2,6 млрд грн на поддержку покупки товаров национальных производителей.

В НАГС объяснили, когда начнет действовать новая процедура классификации должностей госслужащих

Классификация должностей позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине – бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кузьмишин
    Віталій Кузьмишин
    голова Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Сапальова
    Тетяна Сапальова
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Станіслав Міньковський
    Станіслав Міньковський
    суддя Господарського суду Харківської області