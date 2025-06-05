Русская попса в центре села – полиция составила протоколы на двух нарушительниц из Киевской области

В Киевской области женщин привлекли к ответственности за громкое прослушивание русской музыки в общественном месте.

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Полиция Киевской области привлекла к административной ответственности двух жительниц села Гореничи, которые в центре населенного пункта громко слушали русскую музыку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Информацию об инциденте правоохранители обнаружили в соцсетях - видео происшествия распространили телеграмм-каналы. На записи видно, как две женщины громко включают песни российской исполнительницы.

Полицейские оперативно установили личности нарушительниц - это местные жительницы в возрасте 34 и 31 год. Обе были в состоянии опьянения и, по собственным словам, «пытались развлечься».

Инспекторы провели с женщинами профилактическую беседу и составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

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