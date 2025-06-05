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Російська попса в центрі села – поліція склала протоколи на двох порушниць з Київщини

07:54, 5 червня 2025
У Київській області жінок притягнули до відповідальності за гучне прослуховування російської музики в громадському місці.
Російська попса в центрі села – поліція склала протоколи на двох порушниць з Київщини
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Поліція Київської області притягнула до адміністративної відповідальності двох мешканок села Гореничі, які в центрі населеного пункту гучно слухали російську музику у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Інформацію про інцидент правоохоронці виявили в соцмережах — відео події поширили телеграм-канали. На записі видно, як дві жінки голосно вмикають пісні російської виконавиці.

Поліцейські оперативно встановили особи порушниць — це місцеві жительки віком 34 та 31 рік. Обидві були у стані сп’яніння й, за власними словами, «намагались розважитися».

Інспектори провели з жінками профілактичну бесіду та склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

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поліція Київська область

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