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Осуждение за пособничество при отсутствии осуждения исполнителя не является нарушением права на справедливое судебное разбирательство — ВС

17:45, 4 июня 2025
Осуждение за пособничество в совершении преступления при отсутствии одновременного или предварительного осуждения исполнителя этого уголовного правонарушения само по себе не составляет нарушения права на справедливое судебное разбирательство.
Осуждение за пособничество при отсутствии осуждения исполнителя не является нарушением права на справедливое судебное разбирательство — ВС
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 991/1324/20 пришел к выводу, что осуждение за пособничество в совершении преступления при отсутствии одновременного или предварительного осуждения исполнителя этого уголовного правонарушения само по себе не является нарушением права на справедливое судебное разбирательство. 

Обстоятельства дела:

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным в пособничестве в вымогательстве и получении более 10 млн грн неправомерной выгоды в интересах должностного лица, занимавшего особо ответственное положение, его жены и подконтрольных им субъектов хозяйствования, а также в легализации (отмывании) этих денег (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368; ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Сторона защиты утверждала, что признание осужденного виновным в пособничестве без одновременного или предварительного признания вины исполнителя преступления нарушает его право на справедливое судебное разбирательство.

Верховный Суд указал, что отдельное рассмотрение обвинения, касающегося совершения преступления в соучастии, при отсутствии некоторых из предполагаемых соучастников само по себе не является нарушением права на справедливый суд. Хотя ответственность пособника является производной от ответственности исполнителя, такой правовой связь между их действиями автоматически не означает невозможности привлечения пособника к ответственности в отдельном производстве.

Отдельное производство не лишает пособника возможности ставить под сомнение не только доказательства и обстоятельства, касающиеся его роли в предполагаемом преступлении, но и все аспекты предъявленного обвинения.

Суды предыдущих инстанций предоставили стороне защиты осужденного возможность оспаривать обстоятельства, важные в контексте предъявленного обвинения. В то же время сторона защиты, помимо заявления о невозможности рассмотрения дела без установления вины исполнителя, не указала, какие именно трудности в защите их позиции вызвало отсутствие исполнителя во время судебного разбирательства. Поэтому Верховный Суд не считает, что сам по себе факт рассмотрения обвинения в отношении осужденного в отдельном производстве нарушает его право на справедливый суд.

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