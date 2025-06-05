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Украинцам напомнили, какие документы нужны для смены фамилии

07:00, 5 июня 2025
По достижении 16 лет лицо имеет право по собственному усмотрению изменить свою фамилию и имя.
Украинцам напомнили, какие документы нужны для смены фамилии
Фото: Freepik
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Миграционная служба Днепропетровской области напомнила украинцам, какие документы нужны для смены фамилии.

Государственная регистрация смены имени (фамилии, собственного имени и отчества) проводится только в отношении граждан Украины.

«По достижении 16 лет вы имеете право по собственному усмотрению изменить свою фамилию и имя.

С 14 лет вы можете изменить свое имя только с согласия родителей», — говорится в сообщении.

Если лицо желает изменить свое имя, ему необходимо подать заявление о смене имени в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния, и, получив там свидетельство о смене имени, с ним и паспортом обратиться в Миграционную службу.

Также там подчеркнули, что процедура оформления паспорта гражданина Украины на новое имя не отличается от процедуры обычного оформления паспорта.

Получив новый паспорт, лицо может произвести обмен других документов, содержащих его персональные данные.

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