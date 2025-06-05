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У Мін’юсті нагадали, як виправити помилку в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно

07:36, 5 червня 2025
Законодавство передбачає чіткий механізм виправлення помилок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
У Мін’юсті нагадали, як виправити помилку в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, як виправити помилку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що таке технічна помилка?

Це може бути граматична описка, друкарська, арифметична чи інша неточність, допущена під час внесення відомостей до Реєстру.

Якщо документи заявнику ще не видали – державний реєстратор виправить помилку самостійно.

Якщо документи вже отримані – потрібно подати заяву про виправлення.

 У яких випадках реєстратор виправляє помилку за заявою?

 Коли технічна помилка виявлена після отримання документів.

 Якщо відбулося виправлення помилки в поданих документах.

При зміні адреси об’єкта нерухомості.

 Якщо помилка впливає на права третіх осіб, її можна виправити лише за їхньою згодою або через суд.

 Як саме виправляють помилки?

 Порядок ведення Державного реєстру речових прав (постанова КМУ №1141) передбачає три види заяв:

 Виправлення технічної помилки у Реєстрі.

 Виправлення відомостей у зв’язку зі зміною адреси.

 Погашення записів у Реєстрі прав власності.

Якщо в Реєстрі випадково створено два і більше розділи на один об’єкт, пізніше відкритий розділ закривають, а інформацію переносять до основного.

Якщо ж існують суперечності між зареєстрованими правами, закриття розділу можливе тільки за рішенням суду!

Чи можна виправити помилку під час реєстрації нового права?

Так! Якщо реєстратор виявив помилку в попередніх діях, її виправлять одночасно з новою реєстрацією (п.37 Порядку ведення).

Погашення записів у старому Реєстрі

Якщо право вже зареєстроване в новому Реєстрі, але в старому залишилися записи без позначки про погашення – особа чи її спадкоємці можуть подати заяву про їх анулювання.

Хто може виправити помилку?

Державний реєстратор або нотаріус – у межах області, де знаходиться майно.

Заява розглядається у день її реєстрації!

 Чи є адміністративний збір?

 Якщо помилку допустив реєстратор – виправлення безкоштовне.

 Якщо з вини заявника – збір 120 грн (0,04 прожиткового мінімуму).  

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мінюст

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