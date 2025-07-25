У Деснянському районі Києві 4-річний хлопчик випав з вікна 21-поверху

У Києві з 21 поверху випав 4-річний хлопчик.

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У Деснянському районі столиці загинув 4-річний хлопчик, який випав з вікна квартири на 21 поверсі. Як повідомляє поліція Києва, за попередніми даними, трагедія сталася в той момент, коли дитина перебувала у кімнаті разом із 6-річною сестрою, а мати була на кухні.

За попередньою інформацією, хлопчик, граючись, сперся на москітну сітку і випав з вікна. Отримані ним травми виявилися несумісними з життям.

Обставини події встановлюються.

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