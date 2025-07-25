Доцент юридичного факультету із Запоріжжя зник в Ужгороді – колеги кажуть, що викладача «бусифікували» співробітники ТЦК, хоча він має відстрочку від мобілізації

З доцентом кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права «Запорізької Політехніки» Олексієм Тимчуком немає зв’язку, однак відомо, що він вже у військовій частині.

Олексій Тимчук, джерело фото - юридичний факультет Національного університету «Запорізька політехніка»

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Декан юридичного факультету Національного університету «Запорізька політехніка» професор Юрій Філей 24 липня повідомив у Facebook про зникнення в Ужгороді доцента кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету «Запорізької Політехніки» Олексія Тимчука.

Як повідомив Юрій Філей, 18 липня Олексій Тимчук приїхав до Ужгорода у відпустку – в Ужгородському районі Закарпатської області тимчасово проживають дружина та троє дітей науковця, які евакуювалися із Запоріжжя.

Однак до своєї родини Олексій Тимчук не доїхав, оскільки був затриманий співробітниками Ужгородського районного ТЦК та СП.

При цьому доцент надав співробітникам ТЦК довідку про відстрочку від мобілізації, оскільки є науково-педагогічним працівником, та військово-обліковий документ.

Відповідна довідка про відстрочку від мобілізації була видана науковцю Запорізьким районним ТЦК та СП 6 червня 2025 року, а строк її дії – до 31 серпня.

Як додав Юрій Філей, Олексія Тимчука доставили до Ужгородського районного ТЦК та СП, де йому виготовили новий військово-обліковий документ, в якому було вказано, що Олексій Тимчук пройшов 18 липня, тобто в день затримання, військово-лікарську комісію. Однак за інформацією декана юридичного факультету в реальності Олексій Тимчук ВЛК не проходив.

На наступний день, 19 липня, Олексія Тимчука відвезли до військової частини, однак там його відмовилися «оформлювати», оскільки він надав документи, які підтверджували наявність відстрочки.

Після цього «Запорізька політехніка» терміново надіслала до Ужгородського районного ТЦК та СП документи, які підтверджували працевлаштування Олексія Тимчука у вищому навчальному закладі на повну ставку.

Однак 21 липня стало відомо, що Олексія Тимчука все ж відвезли до іншої військової частини.

Таким чином, з 21 липня з науковцем немає зв’язку, і де він точно наразі перебуває, поки що невідомо.

«Вимагаємо припинити незаконне позбавлення волі доцента Тимчука Олексія Леонідовича», - зазначив Юрій Філей.

Автор: В’ячеслав Хрипун