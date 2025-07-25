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Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

17:24, 25 июля 2025
С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.
Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации
Алексей Тымчук, источник фото – юридический факультет Национального университета «Запорожская политехника»
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Декан юридического факультета Национального университета «Запорожская политехника» профессор Юрий Филей 24 июля сообщил в Facebook об исчезновении в Ужгороде доцента кафедры уголовного, гражданского и международного права юридического факультета "Запорожской Политехники" Алексея Тымчука.

Как сообщил Юрий Филей, 18 июля Алексей Тымчук приехал в Ужгород в отпуск – в Ужгородском районе Закарпатской области временно проживают жена и трое его детей, эвакуировавшихся из Запорожья.

Однако к своей семье Алексей Тымчук так и не доехал, поскольку был задержан сотрудниками Ужгородского районного ТЦК и СП.

При этом доцент предоставил сотрудникам ТЦК справку об отсрочке от мобилизации, поскольку является научно-педагогическим работником, а также военно-учетный документ. 

Соответствующая справка об отсрочке от мобилизации была выдана ученому Запорожским районным ТЦК и СП 6 июня 2025 года, а срок ее действия - до 31 августа.

Как добавил Юрий Филей, Алексея Тымчука доставили в Ужгородский районный ТЦК и СП, где ему изготовили новый военно-учетный документ, в котором было указано, что Алексей Тымчук прошел 18 июля, то есть в день задержания, военно-врачебную комиссию. Однако, по информации декана юридического факультета, в реальности Алексей Тымчук военно-врачебную комиссию не проходил.

На следующий день, 19 июля, Алексея Тымчука отвезли в военную часть, однако там его отказались «оформлять», поскольку он предоставил документы, подтверждающие наличие отсрочки.

После этого «Запорожская политехника» срочно направила в Ужгородский районный ТЦК и СП документы, подтверждающие трудоустройство Алексея Тымчука в высшем учебном заведении на полную ставку.

Однако 21 июля стало известно, что Алексея Тымчука все же отвезли в другую военную часть.

Таким образом, с 21 июля с ученым нет связи, и где он точно сейчас находится, пока неизвестно.

«Требуем прекратить незаконное лишение свободы доцента Тымчука Алексея Леонидовича», – отметил Юрий Филей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.

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