Апелляционный суд признал полицейского виновным в совершении ДТП на служебном автомобиле в центре Ровно

Ровенский апелляционный суд подтвердил вину полицейского, который на служебном авто вызвал ДТП, нарушив правила перестройки на перекрестке.

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Ровенский апелляционный суд признал полицейского виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла на служебном автомобиле «Renault Duster» в центре Ровно — на перекрестке он столкнулся с автомобилем «Subaru Outback» при перестроении с левой полосы движения на правую.

Мужчина, считая виновником столкновения другого водителя, который якобы должен был предоставить ему преимущество в движении, обжаловал постановление местного суда, которым его признали виновным по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в Ровенский апелляционный суд.

Апелляционный суд восстановил заявителю срок на апелляционное обжалование, однако отказал в удовлетворении жалобы о закрытии производства по делу по следующим основаниям.

Из материалов дела известно, что полицейский, управляя служебным автомобилем «Renault Duster» на перекрестке улиц Соборная — Мицкевича — Вячеслава Черновола в Ровно, не был внимательным, не следил за дорожной обстановкой, не отреагировал на ее изменение, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством марки «Subaru Outback». Оба автомобиля получили механические повреждения, а их владельцы — материальный ущерб.

Такими действиями правоохранитель нарушил требования п.п. 2.3б, 13.1 Правил дорожного движения Украины, в связи с чем местный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, и наложил на него штраф в размере 850 гривен.

Считая это решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, он обжаловал его в апелляционном порядке, указывая на то, что местный суд признал виновным в ДТП именно водителя «Subaru Outback».

С такими утверждениями суд не согласился, поскольку признание судом водителя «Subaru Outback» виновным в ДТП не свидетельствует об отсутствии в действиях апеллянта нарушений ПДД Украины при проезде перекрестка, что было доказано в ходе судебного заседания.

В ходе рассмотрения дела не установлено, что апеллянт, управляя оперативным транспортным средством, выполнял неотложное служебное задание с включенными проблесковыми маячками и сигналами, что давало бы ему преимущество в движении при проезде перекрестка.

Проанализировав схему дорожно-транспортного происшествия, составленную сотрудниками патрульной полиции и подписанную сторонами без замечаний, место столкновения, характер повреждений транспортных средств и механику их возникновения, письменные объяснения участников ДТП, Ровенский апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о нарушении водителем автомобиля «Renault Duster» Правил дорожного движения Украины. Водитель двигался по крайней левой полосе по ул. Соборной, пересекал перекресток улиц Соборная — Мицкевича — Вячеслава Черновола прямо в направлении ул. Киевской, в то время как водитель «Subaru Outback» двигался по крайней правой полосе и также пересекал указанный перекресток в направлении ул. Киевской.

Со стороны движения участников ДТП наблюдается смещение крайней левой полосы вправо. Апеллянт, изменяя направление движения вправо, не убедился в безопасности такого маневра, в результате чего и произошло столкновение с автомобилем «Subaru Outback», что подтверждается видеозаписью с места происшествия, приобщенной к материалам дела.

Постановление Ровенского апелляционного суда вступило в законную силу немедленно после его оглашения, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

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