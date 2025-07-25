Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве собаки, может оказаться за решеткой

17:47, 25 июля 2025
Ровенский апелляционный суд отменил решение об отказе в аресте подозреваемого в жестоком обращении с животным.
Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве собаки, может оказаться за решеткой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокурора, отменив решение местного суда, который отказал в содержании под стражей 42-летнего жителя Ровенского района, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за нарушения уголовного процессуального закона. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

14 апреля этого года около 17:30 во время мониторинга социальных сетей на одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили видео, на котором видно, что неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке.

Как сообщили в полиции Ровенской области, правоохранители зарегистрировали происшествие, а по факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Уже на следующий день оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленником является 42-летний житель Ровенского района, который на тот момент находился в следственном изоляторе за незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия и покушение на умышленное убийство.

В ходе досудебного расследования полицейские провели ряд необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе комплексную судебно-ветеринарную и искусствоведческую экспертизу.

Согласно данным органа досудебного расследования, подозреваемый в период с середины декабря 2018 года по конец января 2019 года, действуя с умыслом, направленным на жестокое обращение с собакой, произвел из пистолета один выстрел ей в голову, и она погибла на месте.

Орган досудебного расследования сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.

Местный суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Не согласившись с такой позицией суда, прокурор обжаловал постановление следственного судьи в Ровенский апелляционный суд. Просил его отменить и принять новое постановление, которым избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования — до 17 августа 2025 года.

Прокурор указал на существующие риски, среди которых — укрытие от органов досудебного расследования и/или суда, незаконное влияние на свидетелей. Обратил внимание коллегии судей на общественный интерес к этому резонансному событию и тяжесть совершенного уголовного правонарушения, наказание за которое, согласно санкции ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.  

Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил защитник подозреваемого и оспорил актуальность определенных доказательств в уголовном производстве. Он добавил, что риск не может быть создан деятельностью стороны обвинения.

Позицию защитника поддержал подозреваемый, который находится в Киевском следственном изоляторе в рамках другого уголовного производства. Подозреваемый вину не признал и отметил, что любит животных, постоянно пристраивал бездомных собак, а его преследование профинансировано стороной конкурентов.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы прокурора. Суд апелляционной инстанции отменил обжалуемое постановление следственного судьи и назначил новое судебное разбирательство в суде первой инстанции.

Такое решение мотивировано существенными нарушениями уголовного процессуального закона, допущенными местным судом, что привело к невозможности сторонам ознакомиться в электронном документообороте со звуко- и видеозаписью судебного заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд убийство Ровно животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.

«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве студента и приказ командира о зачислении в состав воинской части – но отказался удовлетворить требование об исключении из списков в/ч

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, отказался удовлетворить требование об исключении студента с отсрочкой из списков воинской части, но отменил приказ командира о его зачислении в списки личного состава – теперь непонятно, на основании чего студент служит в ВСУ.

Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения не может рассматриваться как добровольная выплата потерпевшим — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно применил положения статьи 1215 ГК, так как выплата страхового возмещения осуществлена в соответствии с императивным требованием законодательства об исполнении действующего решения суда.

Законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы — КУС ВС

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва