Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве собаки, может оказаться за решеткой

Ровенский апелляционный суд отменил решение об отказе в аресте подозреваемого в жестоком обращении с животным.

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Ровенский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокурора, отменив решение местного суда, который отказал в содержании под стражей 42-летнего жителя Ровенского района, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции из-за нарушения уголовного процессуального закона. Об этом сообщили в Ровенском апелляционном суде.

14 апреля этого года около 17:30 во время мониторинга социальных сетей на одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили видео, на котором видно, что неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке.

Как сообщили в полиции Ровенской области, правоохранители зарегистрировали происшествие, а по факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Уже на следующий день оперативники уголовного розыска установили, что злоумышленником является 42-летний житель Ровенского района, который на тот момент находился в следственном изоляторе за незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия и покушение на умышленное убийство.

В ходе досудебного расследования полицейские провели ряд необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе комплексную судебно-ветеринарную и искусствоведческую экспертизу.

Согласно данным органа досудебного расследования, подозреваемый в период с середины декабря 2018 года по конец января 2019 года, действуя с умыслом, направленным на жестокое обращение с собакой, произвел из пистолета один выстрел ей в голову, и она погибла на месте.

Орган досудебного расследования сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины.

Местный суд отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Не согласившись с такой позицией суда, прокурор обжаловал постановление следственного судьи в Ровенский апелляционный суд. Просил его отменить и принять новое постановление, которым избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования — до 17 августа 2025 года.

Прокурор указал на существующие риски, среди которых — укрытие от органов досудебного расследования и/или суда, незаконное влияние на свидетелей. Обратил внимание коллегии судей на общественный интерес к этому резонансному событию и тяжесть совершенного уголовного правонарушения, наказание за которое, согласно санкции ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Против удовлетворения апелляционной жалобы выступил защитник подозреваемого и оспорил актуальность определенных доказательств в уголовном производстве. Он добавил, что риск не может быть создан деятельностью стороны обвинения.

Позицию защитника поддержал подозреваемый, который находится в Киевском следственном изоляторе в рамках другого уголовного производства. Подозреваемый вину не признал и отметил, что любит животных, постоянно пристраивал бездомных собак, а его преследование профинансировано стороной конкурентов.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел пришел к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы прокурора. Суд апелляционной инстанции отменил обжалуемое постановление следственного судьи и назначил новое судебное разбирательство в суде первой инстанции.

Такое решение мотивировано существенными нарушениями уголовного процессуального закона, допущенными местным судом, что привело к невозможности сторонам ознакомиться в электронном документообороте со звуко- и видеозаписью судебного заседания.

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