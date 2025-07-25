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Чоловік, підозрюваний у жорстокому вбивстві собаки, може опинитися за ґратами

17:47, 25 липня 2025
Рівненський апеляційний суд скасував рішення про відмову в арешті підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною.
Чоловік, підозрюваний у жорстокому вбивстві собаки, може опинитися за ґратами
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Рівненський апеляційний суд частково задовольнив скаргу прокурора, скасувавши рішення місцевого суду, який відмовив у триманні під вартою 42-річного жителя Рівненського району, підозрюваного у жорстокому поводженні з твариною. Справа направлена на новий розгляд у суді першої інстанції через порушення кримінального процесуального закону. Про це повідомили в Рівненському апеляційному суді.

14 квітня цього року близько 17:30 під час моніторингу соціальних мереж на одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, у якому видно, що невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи його на повідку.

Як повідомили в Поліції Рівненської області, правоохоронці зареєстрували подію, а за фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Вже наступного дня оперативники карного розшуку встановили, що зловмисником є 42-річний житель Рівненського району, який на той час перебував у Слідчому ізоляторі за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та замах на умисне вбивство.

У ході досудового розслідування поліцейські провели ряд необхідних слідчих дій та експертиз, зокрема й комплексну судово-ветеринарну та мистецтвознавчу експертизу.

Згідно з даними органу досудового розслідування, підозрюваний у період із середини грудня 2018 року по кінець січня 2019, діючи з умислом, направленим на жорстоке поводження із собакою, здійснив із пістолета один постріл йому в голову і той загинув на місці.

Орган досудового розслідування повідомив чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України.

Місцевий суд відмовив слідчому у задоволенні клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Не погодившись із такою позицією суду, прокурор оскаржив ухвалу слідчого судді до Рівненського апеляційного суду. Просив її скасувати й ухвалити нову ухвалу, якою обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування — до 17 серпня 2025 року.

Прокурор вказав на існуючі ризики, серед яких — переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконний вплив на свідків. Звернув увагу колегії суддів на суспільний інтерес до цієї резонансної події і тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, покарання за яке, згідно з санкцією ч.3 ст. 299 Кримінального кодексу України, передбачене у виді позбавлення волі від 5 до 8 років.  

Проти задоволення апеляційної скарги виступив захисник підозрюваного та заперечив актуальність певних доказів у кримінальному провадженні. Він додав, що ризик не може бути створений діяльністю сторони обвинувачення.

Позицію захисника підтримав підозрюваний, який перебуває в Київському слідчому ізоляторі в рамках іншого кримінального провадження. Підозрюваний вину не визнав і зауважив, що любить тварин, постійно прилаштовував безпритульних собак, а його переслідування профінансоване стороною конкурентів.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ прийшов до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги прокурора. Суд апеляційної інстанції скасував оскаржувану ухвалу слідчого судді і призначив новий судовий розгляд у суді першої інтенції.

Таке рішення мотивоване істотними порушеннями кримінального процесуального закону, допущеними місцевим судом, що призвело до неможливості сторонам ознайомитися в електронному документообігові зі звуко- та відеозаписом судового засідання.

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суд вбивство Рівне тварини

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