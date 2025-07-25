На Закарпатті чоловік намагався підкупити прикордонника за $8 тисяч, щоб вивезти до Румунії ухилянтів

За $8 тисяч житель Закарпаття намагався підкупити прикордонника для незаконного вивезення ухилянтів до Румунії, але був викритий та отримав підозру.

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На Закарпатті переправник спробував за 8 тисяч доларів підкупити прикордонника. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Встановлено, що 34-річний житель с. Новоселиця Берегівського району мав намір переправити в Румунію двох громадян України.

«Щоб втілити свій задум, закарпатець вирішив втягнути у протиправну військовослужбовця, який залучається до служби в одному з пунктів пропуску, запропонувавши йому хабар у розмірі 8 тисяч доларів», — зазначили в ДПСУ.

За вигаданою переправником схемою, прикордонник повинен був пропустити через кордон без належного оформлення та внесення відомостей до відомчої бази даних ДПСУ двох його «клієнтів», які не мали підстав для виїзду за кордон у період дії правового режиму воєнного стану.

Про злочинну пропозицію прикордонник повідомив компетентні органи. Хабародавцю вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 369 «Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

У ході огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили 8 тисяч євро, 3 тисячі доларів, мобільні телефони та автомобіль, яким переправник доставляв своїх підопічних до пункту пропуску.

Окрім того, прикордонники затримали обох правопорушників, які мали намір незаконно перетнути кордон. Стосовно них складено протоколи про вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України)

Наразі слідство у справі триває.