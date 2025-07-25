Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье мужчина пытался подкупить пограничника за $8 тысяч, чтобы вывезти в Румынию уклонистов

17:31, 25 июля 2025
За $8 тысяч житель Закарпатья пытался подкупить пограничника для незаконного вывоза уклонистов в Румынию, но был разоблачен и получил подозрение.
На Закарпатье мужчина пытался подкупить пограничника за $8 тысяч, чтобы вывезти в Румынию уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье переправщик попытался подкупить пограничника за 8 тысяч долларов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Установлено, что 34-летний житель села Новоселица Береговского района намеревался переправить в Румынию двух граждан Украины.

«Чтобы реализовать свой план, закарпатец решил втянуть в противоправную деятельность военнослужащего, задействованного в одном из пунктов пропуска, предложив ему взятку в размере 8 тысяч долларов», — отметили в ГПСУ.

По разработанной схеме, пограничник должен был пропустить двух его «клиентов» через границу без оформления и внесения информации в ведомственную базу данных, несмотря на отсутствие у них законных оснований для выезда за пределы Украины в условиях военного положения.

Пограничник сообщил о предложении в компетентные органы. Переправщику уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ч. 3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 8 тысяч евро, 3 тысячи долларов, мобильные телефоны и автомобиль, на котором переправщик доставлял своих подопечных к пункту пропуска.

Кроме того, пограничники задержали двух правонарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

В настоящее время следствие по делу продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Закарпатье пограничники Государственная пограничная служба пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доцент юридического факультета из Запорожья исчез в Ужгороде – коллеги говорят, что преподавателя «бусифицировали» сотрудники ТЦК, хотя у него есть отсрочка от мобилизации

С доцентом кафедры уголовного, гражданского и международного права «Запорожской Политехники» Алексеем Тымчуком нет связи, однако известно, что он уже в военной части.

«Эй – двоих набрали»: в Верховной Раде отреагировали на то, что Еврокомиссия «наказала» Украину за медленный набор судей ВАКС

«Эй, двоих набрали – в полном соответствии с рекомендациями всех ваших экспертов»: глава комитета Верховной Рады Денис Маслов прокомментировал уменьшение выплаты Еврокомиссией за «невыполнение маяка» по набору судей Высшего антикоррупционного суда.

Суд отменил приказ ТЦК о призыве студента и приказ командира о зачислении в состав воинской части – но отказался удовлетворить требование об исключении из списков в/ч

Суд, ссылаясь на позицию Верховного Суда, отказался удовлетворить требование об исключении студента с отсрочкой из списков воинской части, но отменил приказ командира о его зачислении в списки личного состава – теперь непонятно, на основании чего студент служит в ВСУ.

Выплата страхового возмещения страховой компанией во исполнение судебного решения не может рассматриваться как добровольная выплата потерпевшим — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно применил положения статьи 1215 ГК, так как выплата страхового возмещения осуществлена в соответствии с императивным требованием законодательства об исполнении действующего решения суда.

Законодателем не установлена четкая процессуальная форма обращения стороны в суд на устранение недостатков апелляционной жалобы — КУС ВС

Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу без движения, ссылаясь на несоответствие требований стороны защиты положениям ст. 420 УПК, поскольку содержание апелляционной жалобы не содержало доводов, которые служили бы основанием для принятия судом нового оправдательного приговора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва