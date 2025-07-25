На Закарпатье мужчина пытался подкупить пограничника за $8 тысяч, чтобы вывезти в Румынию уклонистов

За $8 тысяч житель Закарпатья пытался подкупить пограничника для незаконного вывоза уклонистов в Румынию, но был разоблачен и получил подозрение.

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На Закарпатье переправщик попытался подкупить пограничника за 8 тысяч долларов. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Установлено, что 34-летний житель села Новоселица Береговского района намеревался переправить в Румынию двух граждан Украины.

«Чтобы реализовать свой план, закарпатец решил втянуть в противоправную деятельность военнослужащего, задействованного в одном из пунктов пропуска, предложив ему взятку в размере 8 тысяч долларов», — отметили в ГПСУ.

По разработанной схеме, пограничник должен был пропустить двух его «клиентов» через границу без оформления и внесения информации в ведомственную базу данных, несмотря на отсутствие у них законных оснований для выезда за пределы Украины в условиях военного положения.

Пограничник сообщил о предложении в компетентные органы. Переправщику уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ч. 3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли 8 тысяч евро, 3 тысячи долларов, мобильные телефоны и автомобиль, на котором переправщик доставлял своих подопечных к пункту пропуска.

Кроме того, пограничники задержали двух правонарушителей, которые намеревались незаконно пересечь границу. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

В настоящее время следствие по делу продолжается.

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