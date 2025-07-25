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Апеляційний суд визнав поліцейського винним у вчиненні ДТП на службовому авто в центрі Рівного

17:11, 25 липня 2025
Рівненський апеляційний суд підтвердив провину поліцейського, який на службовому авто спричинив ДТП, порушивши правила перестроювання на перехресті.
Апеляційний суд визнав поліцейського винним у вчиненні ДТП на службовому авто в центрі Рівного
Ілюстративне фото
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Рівненський апеляційний суд визнав поліцейського винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди.

В аварію він потрапив на службовому автомобілі «Renault Duster» у центрі Рівного, зіткнувшись на перехресті з автомобілем «Subaru Outback» під час перестроювання з лівої смуги руху на праву.

Чоловік, вважаючи винуватцем зіткнення іншого водія, який нібито мав надати йому перевагу в русі, оскаржив постанову місцевого суду, котрою його визнано винним за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Рівненського апеляційного суду. 

Апеляційний суд поновив апелянтові строк на апеляційне оскарження, однак відмовив у задоволенні апеляційної скарги про закриття провадження у справі за наступних підстав.

Із матеріалів справи відомо, що працівник поліції, керуючи службовим автомобілем «Renault Duster» на перехресті вулиць Соборна-Міцкевича-В’ячеслава Чорновола у Рівному, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого допустив зіткнення з транспортним засобом марки «Subaru Outback». Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а їх власники — матеріальних збитків.

Такими діями правоохоронець порушив вимоги п.п. 2.3б, 13.1 ПДР України, з огляду на що місцевий суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 850 гривень.

Вважаючи таке рішення суду першої інстанції незаконним і необґрунтованим, він оскаржив його в апеляційному порядку, вказуючи на ту обставину, що місцевий суд визнав винним у вчиненні ДТП саме водія «Subaru Outback».

З такими твердженнями суд погодитися не зміг, оскільки визнання судом водія «Subaru Outback» винним у ДТП не свідчить про безумовну відсутність в діях апелянта порушень ПДР України під час проїзду перехрестя, що є доведеним під час судового засідання.

У ході судового розгляду не встановлено, що апелянт, керуючи оперативним транспортним засобом, виконував невідкладне службове завдання  з увімкненими попереджувальними маяками та сигналами, яке надавало б йому перевагу у русі під час проїзду перехрестя.

Проаналізувавши складену працівниками патрульної поліції схему дорожньо-транспортної пригоди, яку сторони підписали без зауважень, місце зіткнення та характер пошкоджень транспортних засобів і механіку їх виникнення, письмові пояснення учасників ДТП, Рівненський апеляційний суд погодився із висновком суду першої інстанції про порушення водієм автомобіля «Renault Duster» Правил дорожнього руху України, оскільки водій рухався у крайній лівій смузі по вул. Соборній, перетинав перехрестя вулиць Соборна-Міцкевича-В’ячеслава Чорновола прямо у напрямку вул. Київська, тоді як водій «Subaru Outback» їхав у крайній правій смузі і також перетинав вказане перехрестя у напрямку вул. Київська.

Зі сторони руху учасників ДТП є зміщення крайньої лівої смуги праворуч. Апелянт, змінюючи напрямок руху праворуч, не переконався у безпечності такого маневру, внаслідок чого й відбулося зіткнення з автомобілем «Subaru Outback», що підтверджується долученим до матеріалів справи відеозаписом з місця події.

Постанова Рівненського апеляційного суду набрала законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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