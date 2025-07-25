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Екснардеп, адвокати та юрист привласнили понад 21 млн грн під виглядом продажу нерухомості в Києві

21:36, 25 липня 2025
Екснардеп і юристи «провели» бізнес на 21 мільйон – прокуратура викрила масштабну схему.
Екснардеп, адвокати та юрист привласнили понад 21 млн грн під виглядом продажу нерухомості в Києві
Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Офісу Генерального прокурора висунули підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які незаконно привласнили кошти столичного підприємства на суму понад 21 мільйон гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Серед підозрюваних — колишній народний депутат України VII–VIII скликань, адвокати, юрист та директор товариства. За даними слідства, зловмисники пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Угоду уклали, кошти отримали, але нерухомість так і не була передана.

Слідство встановило, що схема була ретельно спланована заздалегідь. Екснардеп залучив підконтрольні компанії та довірених осіб, зокрема адвокатів, юриста і директора товариства. У результаті махінацій у 2021 році вся будівля перейшла до компанії-нерезидента, завдавши потерпілому збитків на суму понад 21 мільйон гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони з листуванням, яке підтверджує домовленості щодо схеми привласнення коштів і відчуження нерухомості.

Прокурори повідомили організатору та його спільникам про підозру за статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 (заволодіння майном), частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 366 (службове підроблення), частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація доходів). Наразі готується клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів, зокрема взяття підозрюваних під варту.

Фото: Офіс Генерального прокурора

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